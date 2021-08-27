В Подмосковье задержали мужчину, который вместе с сообщников украл сейф с крупной суммой денег. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Видео публикует ГУ МВД России по Московской области.
Как установило следствие, злоумышленники вскрыли дверь и вломились в помещение салона, после чего чего украли ящик с пятью миллионами рублей. Судя по кадрам, денежное хранилище оказалось достаточно тяжелым, и похитителям пришлось толкать его до машины.
Одного из подозреваемых удалось вычислить, его задержали в Домодедове. Им оказался 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который был неоднократно судим. Свою вину в содеянном мужчина не признает.