В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рецидивист украл сейф с 5 млн рублей из автосалона в Подмосковье. Видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

В Подмосковье задержали мужчину, который вместе с сообщников украл сейф с крупной суммой денег. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Видео публикует ГУ МВД России по Московской области.

Как установило следствие, злоумышленники вскрыли дверь и вломились в помещение салона, после чего чего украли ящик с пятью миллионами рублей. Судя по кадрам, денежное хранилище оказалось достаточно тяжелым, и похитителям пришлось толкать его до машины.

Одного из подозреваемых удалось вычислить, его задержали в Домодедове. Им оказался 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который был неоднократно судим. Свою вину в содеянном мужчина не признает.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,Московская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители