Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 110

По меньшей мере 110 человек погибли в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула в четверг. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera .

26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило этот теракт и пообещало привлечь виновных к ответственности. Как сообщило Politico со ссылкой на источник в американской администрации и осведомленных лиц, смертник из террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ) несет ответственность за первый взрыв у аэропорта Кабуле.