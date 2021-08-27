Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 110

По меньшей мере 110 человек погибли в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула в четверг. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera.
Ранее речь шла о 103 погибших при теракте, в том числе 13 американских военнослужащих.
Телеканал сообщает о тысячах людей, толпящихся у стен аэропорта в попытке покинуть Афганистан.
26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило этот теракт и пообещало привлечь виновных к ответственности. Как сообщило Politico со ссылкой на источник в американской администрации и осведомленных лиц, смертник из террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ) несет ответственность за первый взрыв у аэропорта Кабуле.