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СМИ: число жертв взрывов в Кабуле возросло до 110

ТАСС
41 минуту назад

По меньшей мере 110 человек погибли в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула в четверг. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera.

Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 110
Фото: ReutersReuters

Ранее речь шла о 103 погибших при теракте, в том числе 13 американских военнослужащих.

Телеканал сообщает о тысячах людей, толпящихся у стен аэропорта в попытке покинуть Афганистан.

26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило этот теракт и пообещало привлечь виновных к ответственности. Как сообщило Politico со ссылкой на источник в американской администрации и осведомленных лиц, смертник из террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ) несет ответственность за первый взрыв у аэропорта Кабуле.

Происшествия,Талибан,Исламское государство,Кабул,
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