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Мать девочки-маугли из Талдома получила три года колонии. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Суд вынес приговор матери девочки-маугли из подмосковного Талдома. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший соответствующее видео. Женщина получила три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Она намерена подать апелляцию.

Напомним, в марте этого года в Московской области был обнаружен дом, в котором в антисанитарных условиях, в окружении 19 кошек, проживала шестилетняя девочка. Полицейские застали ребенка без одежды, девочка передвигалась на четвереньках и отзывалась на «кис-кис». Ее отправили в медицинское учреждение, в отношении матери было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСИН,
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