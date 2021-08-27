Суд вынес приговор матери девочки-маугли из подмосковного Талдома. Об этом сообщает Telegram -канал Life SHOT, опубликовавший соответствующее видео. Женщина получила три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима . Она намерена подать апелляцию.

Напомним, в марте этого года в Московской области был обнаружен дом, в котором в антисанитарных условиях, в окружении 19 кошек, проживала шестилетняя девочка. Полицейские застали ребенка без одежды, девочка передвигалась на четвереньках и отзывалась на «кис-кис». Ее отправили в медицинское учреждение, в отношении матери было возбуждено уголовное дело.