Два десятка мигрантов были задержаны после массовой драки в московском хостеле. Об этом сообщает Telegram -канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалась запись с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в хостеле, расположенном на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали более 20 человек, все они были доставлены в МО МВД России «Коммунарский» для дальнейшего разбирательства. По решению суда участников массовой потасовки приговорили к 12 суткам ареста.