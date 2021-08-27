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Видеокамера в московском хостеле сняла массовую драку мигрантов

Александр Кузьмин
17 минут назад

Два десятка мигрантов были задержаны после массовой драки в московском хостеле. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалась запись с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в хостеле, расположенном на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали более 20 человек, все они были доставлены в МО МВД России «Коммунарский» для дальнейшего разбирательства. По решению суда участников массовой потасовки приговорили к 12 суткам ареста.

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