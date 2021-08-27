Вылетевший в Москву самолет столкнулся с птицей

"В пятницу в 07:29 (05:29 по Москве) в аэропорту Баландино Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск – Москва ( Шереметьево ) авиакомпании "Аэрофлот" , произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москву", – говорится в сообщении.

Ранее столичная полиция проводила проверку после сообщения об угрозе взрыва в самолете, который выполнял рейс Москва – Кипр. В службу "112" поступил звонок о том, что пассажирский самолет заминирован. Телефон, с которого звонили, принадлежал мужчине 1947 года рождения, зарегистрированному по адресу Вознесенский переулок, дом 15. Позже выяснилось, что мужчина не проживает по этому адресу.