Украинских снайперов обвинили в обстреле школы в Донбассе

Украинские снайперы обстреляли школу в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель ЛНР в ходе минских переговоров Родион Мирошник. По его словам, боевики продолжают исполнять обещания бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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Как уточнил Мирошник, обстрелу подверглась школа 4 им. Романа Салькова в селе Золотое-5 на территории ЛНР. Незадолго до начала нового учебного года украинские снайперы расстреляли школу в Донбассе.

По информации официального представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, на месте происшествия специалисты нашли пули ЛПС со стальным сердечником, патроны 57-Н231С, калибра 7,62 мм. Как установила экспертиза, обстрел осуществлялся с позиций ВСУ на расстоянии всего 1,6 км.

"В украинских окопах точно знают, что перед ними здание школы, где идут мероприятия по подготовке к новому учебному году и очень скоро туда придут дети, и стреляют", - написал в своем Telegram-канале Родион Мирошник.

Он также охарактеризовал ВСУ как верных последователей Петра Порошенко, "который в пьяном угаре дал обещание, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах".