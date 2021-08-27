Мигранты устроили массовую драку в Москве

Сотрудники полиции задержали более 20 мигрантов, которые устроили драку в хостеле в Новой Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в хостеле на улице Адмирала Корнилова происходит потасовка между неизвестными.

"Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В отдел полиции "Коммунарский" для разбирательства доставлено более 20 человек", - сказали в пресс-службе.

В отношении семи граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), из них на пятерых также составлены административные протоколы по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").