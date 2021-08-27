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Более 20 мигрантов задержаны за драку в Новой Москве

ТАСС
15 минут назад

Сотрудники полиции задержали более 20 мигрантов, которые устроили драку в хостеле в Новой Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Мигранты устроили массовую драку в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в хостеле на улице Адмирала Корнилова происходит потасовка между неизвестными.

"Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В отдел полиции "Коммунарский" для разбирательства доставлено более 20 человек", - сказали в пресс-службе.

В отношении семи граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), из них на пятерых также составлены административные протоколы по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Судом нарушители арестованы сроком на 12 суток. Кроме того, решается вопрос в отношении пятерых иностранцев о неразрешении въезда в Россию и об их депортации. "Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве", - добавили в полиции. На остальных составлены административные протоколы по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы за нарушение требований нормативных правовых актов города.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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