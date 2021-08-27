Подозреваемого в убийстве тюменской школьницы связали с гибелью еще одного ребенка

Задержанный в Тюмени по подозрению в убийстве исчезнувшей в конце июня девочки Виталий Бережной ранее работал в правоохранительных органах, в должности помощника участкового в Ханты-Мансийском автономном округе. Источник Ura.ru сообщил, что мужчина внезапно решил уволиться после убийства в регионе ребенка.

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Собеседник издания уточнил, что 12-летнюю школьницу убили в 2011 году, а Бережной в считанные дни после нахождения тела подал рапорт об увольнении.

«Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягани спустя пять дней после нахождения в городе тела 12-летней девочки в 2011 году», - пояснил источник.

Уточняется, что тело школьницы обнаружили 30 апреля 2011 года в Нягани, в канализационном колодце. Потерпевшая была задушена. Это дело до настоящего времени не раскрыто.

Также другой источник издания пояснил, что следствие уже ищет возможную связь между этими двумя преступлениями. На теле 12-летней школьницы нашли следы биологической жидкости, в этой связи в ХМАО уже запросили ДНК-образцы Виталия Бережного.

Напомним, 8-летняя девочка пропала в Тюмени в конце июня этого года, ее тело удалось найти только через 1,5 месяца. После обнаружения останков следствием были получены несколько улик, по которым установили личность подозреваемого.