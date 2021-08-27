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Подозреваемого в убийстве тюменской школьницы связали с гибелью еще одного ребенка

Анна Безрукова
37 минут назад

Задержанный в Тюмени по подозрению в убийстве исчезнувшей в конце июня девочки Виталий Бережной ранее работал в правоохранительных органах, в должности помощника участкового в Ханты-Мансийском автономном округе. Источник Ura.ru сообщил, что мужчина внезапно решил уволиться после убийства в регионе ребенка.

Подозреваемого в убийстве тюменской школьницы связали с гибелью еще одного ребенка
Фото: ТАССТАСС

Собеседник издания уточнил, что 12-летнюю школьницу убили в 2011 году, а Бережной в считанные дни после нахождения тела подал рапорт об увольнении.

«Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягани спустя пять дней после нахождения в городе тела 12-летней девочки в 2011 году», - пояснил источник.

Уточняется, что тело школьницы обнаружили 30 апреля 2011 года в Нягани, в канализационном колодце. Потерпевшая была задушена. Это дело до настоящего времени не раскрыто.

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Также другой источник издания пояснил, что следствие уже ищет возможную связь между этими двумя преступлениями. На теле 12-летней школьницы нашли следы биологической жидкости, в этой связи в ХМАО уже запросили ДНК-образцы Виталия Бережного.

Напомним, 8-летняя девочка пропала в Тюмени в конце июня этого года, ее тело удалось найти только через 1,5 месяца. После обнаружения останков следствием были получены несколько улик, по которым установили личность подозреваемого.

Бережной признал свою вину и рассказал, что заманил девочку в свое жилище, затем надругался над ней и убил. Далее, по его словам, он в течение нескольких дней хранил тело ребенка в холодильнике.

Происшествия,МВД,Ханты-Мансийский,Тюмень,
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