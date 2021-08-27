В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на оживленную трассу. Произошедший в окрестностях города Дель-Мар (штат Калифорния) инцидент был зафиксирован на камеру, видео публикует Telegram -канал Life SHOT.

Как уточняет канал, у летательного аппарата Piper PA-32 возникли технические неполадки, из-за чего пилот самолета принял решение посадить его на шоссе. При посадке Piper PA-32 столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии незначительные травмы получили два человека, которые находились в одной из машин.