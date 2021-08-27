Россиянин сжег шестилетнюю падчерицу из мести жене

В Республике Хакасия к 18 годам колонии строго режима приговорен 41-летний россиянин, который сжег дом с запертой внутри шестилетней падчерицей. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России ( СКР ).

По данным следствия, 25 ноября 2020 года после празднования его дня рождения мужчина решил отомстить супруге за измену. Он пробрался в детскую комнату и поджег диван, рядом с которым спал ребенок. После этого он вышел из помещения, закрыв двери, чтобы девочка не смогла выбраться. Когда дом охватил пожар, он вывел супругу на улицу, оставив свою жертву внутри.