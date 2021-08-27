В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россиянин сжег шестилетнюю падчерицу из мести жене за измену

Lenta.ruиещё 1
23 минуты назад

В Республике Хакасия к 18 годам колонии строго режима приговорен 41-летний россиянин, который сжег дом с запертой внутри шестилетней падчерицей. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин сжег шестилетнюю падчерицу из мести жене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 25 ноября 2020 года после празднования его дня рождения мужчина решил отомстить супруге за измену. Он пробрался в детскую комнату и поджег диван, рядом с которым спал ребенок. После этого он вышел из помещения, закрыв двери, чтобы девочка не смогла выбраться. Когда дом охватил пожар, он вывел супругу на улицу, оставив свою жертву внутри.

Эксперты позже установили, что девочка погибла из-за отравления продуктами горения. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка в беспомощном состоянии») и 167 УК РФ («Поджог»). Осужденный пытался убедить следователей, что пожар произошел случайно из-за непотушенной сигареты.

26 августа сообщалось, что в Мариинске (Кемеровская область) суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который сжег жилой дом, чтобы вернуть жену.

Происшествия,СКР,Республика Хакасия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители