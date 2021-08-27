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Последствия взрывов в военной части в Казахстане сняли на видео

Александр Кузьмин
51 минуту назад

Четверо военнослужащих погибли во время ликвидации пожара после взрыва на складе боеприпасов в Казахстане. Снятые очевидцами кадры публикует RT.

ЧП произошло вечером 26 августа в воинской части в Жамбылской области. На складе инженерных боеприпасов хранилось более 500 тонн тротила. По последним данным, ранены 90 человек, из них 49 — сотрудники МЧС, на утро 27 августа в медучреждениях находятся 28 пострадавших, шесть из них – в тяжелом состоянии, сообщает RT.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями правил обращения с оружием и веществами и предметами, которые представляют опасность для окружающих.

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