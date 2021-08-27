В Краснодарском крае автобус с 55 туристами Камазом, перевозившим зерно. Пострадало 5 человека, погибших нет. Видео с места ДТП публикует портал «Life.ru».

По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса, поворачивая налево в запрещенном для этого месте, столкнулся с движущимся КамАЗ" с полуприцепом.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Судак - Курск.

На кадрах с места аварии видно, что у грузового автомобиля сильно повреждена кабина, а у автобуса выбиты стёкла. Также от удара на дорогу высыпалось зерно из кузова.