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Последствия ДТП с участием автобуса и Камаза сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Краснодарском крае автобус с 55 туристами Камазом, перевозившим зерно. Пострадало 5 человека, погибших нет. Видео с места ДТП публикует портал «Life.ru».

По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса, поворачивая налево в запрещенном для этого месте, столкнулся с движущимся КамАЗ" с полуприцепом.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Судак - Курск.

На кадрах с места аварии видно, что у грузового автомобиля сильно повреждена кабина, а у автобуса выбиты стёкла. Также от удара на дорогу высыпалось зерно из кузова.

Пять пассажиров автобуса были отправлены в больницу.

Происшествия,Видео,Краснодарский Край,
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