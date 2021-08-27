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Полиция задержала распыливших перцовый баллончиком в женщину блогеров.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве в прямом эфире задержали блогеров, распыливших перцовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке. Видео публикует telegram-канал «360».

На кадрах видно, как полицейские стучат стримерам, которые находятся в квартире на первом этаже в окно. После короткого диалога, парни открыли правоохранителям дверь и тут же были жестко задержаны.

Стоит отметить, что задержание транслировалось в прямом эфире одним из блогеров.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины предположительно из газового баллончика неустановленное вещество. В настоящий момент указанные лица для разбирательства доставлены в отдел полиции», - сообщили в столичном главке полиции.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором несколько молодых людей распыляют в лицо женщине перцовый баллончик.

Происшествия,Видео,Москва,
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