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Гуляющего по карнизу балкона 4-летнего мальчика в Уфе сняли на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

В Уфе четырехлетний мальчик ходил по карнизу балкона на девятом этаже. Видео появилось в telegram-канале «360».

На кадрах видно, как одетый в красную футболку мальчик ходит по карнизу балкона в одной из многоэтажек. Шокированные прохожие вызвали полицию.

Как сообщает МВД по республике Башкортостан, сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия незамедлительно и зайдя в квартиру помогли ребёнку попасть внутрь.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и региональная прокуратура начали проверку. Со всеми членами семьи проведут профилактическую беседу.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,МВД,Уфа,
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