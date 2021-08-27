В Уфе четырехлетний мальчик ходил по карнизу балкона на девятом этаже. Видео появилось в telegram-канале «360».
На кадрах видно, как одетый в красную футболку мальчик ходит по карнизу балкона в одной из многоэтажек. Шокированные прохожие вызвали полицию.
Как сообщает МВД по республике Башкортостан, сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия незамедлительно и зайдя в квартиру помогли ребёнку попасть внутрь.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и региональная прокуратура начали проверку. Со всеми членами семьи проведут профилактическую беседу.