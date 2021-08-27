Предполагаемый убийца тюменской школьницы служил в горячей точке

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени Виталий Бережной в начале нулевых проходил военную службу в Чечне, был неконфликтным человеком и хорошо общался с родственниками, сообщает Life.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Наталья Горшкова / РИА Новости

Мужчина работал в милиции, позже он уволился, и они с супругой открыли частный детский сад в Нягане. В 2015 году мужчина переехал жить и работать в Тюмень. Портал отмечает, что Бережной воспитывал троих детей, хорошо относился к несовершеннолетним, не оказывался в конфликтных ситуациях на работе. Более того, у него не было проблем с алкоголем и он не состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

Ранее, соседка погибшей девочки рассказала, что девочка жила в квартире с пьющими родственниками, ее отца ранее судили за убийство и школьнице не хватало внимания и еды. Женщина обращалась с жалобами в органы опеки, но это не возымело никакого эффекта.

Подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой задержали 25 августа. Его вычислили по коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК задержанного 40-летнего мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой девочки.