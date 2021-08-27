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Al Arabiya: число жертв взрывов в Кабуле выросло до 72

RT на русском
52 минуты назад

По меньшей мере 72 человека погибли в результате нескольких взрывов в Кабуле, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на американских и афганских чиновников.

Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 72
Фото: AFP © WAKIL KOHSARAFP © WAKIL KOHSAR

Сообщается, что ранения получили не менее 158 человек.

Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку в афганской столице.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Происшествия,Исламское государство,Пентагон,Кабул,
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