Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 72

По меньшей мере 72 человека погибли в результате нескольких взрывов в Кабуле, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на американских и афганских чиновников.
Сообщается, что ранения получили не менее 158 человек.
Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов.
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку в афганской столице.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.