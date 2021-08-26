У подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени появилось алиби

Бывшая жена признавшегося в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени Виталия Бережного заявила, что у него есть алиби. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

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Женщина утверждает, что Бережного подставили. У него кто-то украл телефон, а его же слова о том, что он хранил тело в холодильнике — враньё. Она сказала, что подозреваемый чинил крышу у отца в те дни, когда останки убитой подбросили на берег реки.

Я считаю, его подставили. Я хочу посмотреть все документы, поговорить с ним, только мне он скажет, что было на самом деле, — заявила бывшая жена подозреваемого.

При этом следствие и установило связь Бережного с материалами, с помощью которых было упаковано тело; и обнаружило его ДНК на теле убитой. Более того, он сам признался в преступлении.