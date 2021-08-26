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У подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени появилось алиби

News.ru
37 минут назад

Бывшая жена признавшегося в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени Виталия Бережного заявила, что у него есть алиби. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

У подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени появилось алиби
Фото: ТАССТАСС

Женщина утверждает, что Бережного подставили. У него кто-то украл телефон, а его же слова о том, что он хранил тело в холодильнике — враньё. Она сказала, что подозреваемый чинил крышу у отца в те дни, когда останки убитой подбросили на берег реки.

Я считаю, его подставили. Я хочу посмотреть все документы, поговорить с ним, только мне он скажет, что было на самом деле, — заявила бывшая жена подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени оказался бывшим спецназовцем ГРУ

При этом следствие и установило связь Бережного с материалами, с помощью которых было упаковано тело; и обнаружило его ДНК на теле убитой. Более того, он сам признался в преступлении.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал, что подозреваемого в убийстве и расчленении Насти Муравьёвой могут приговорить к пожизненному тюремному заключению.

Происшествия,Александр Зорин,ГРУ,Тюмень,
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