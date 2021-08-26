Известному порноактёру грозит 330 лет тюрьмы за изнасилования

Известному порноактёру Рону Джереми, которому исполнилось 68 лет, грозит тюремный срок в 330 лет за насилие над 21 женщиной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъём».

Фото: PLANET PHOTOS/Global look Press PLANET PHOTOS/Global look Press

В числе предъявленных обвинений — 12 изнасилований, семь случаев принуждения к оральному сексу, домогательства к женщинам во время сна (одна из жертв была несовершеннолетней). Самое раннее предполагаемое преступление датируется 1996 годом. Актёр все обвинения отрицает. Прокуратура считает, что он использовал свою известность, чтобы приставать к девушкам в барах Голливуда.

Рон Джереми работал в порноиндустрии с конца 1970-х. Актёр попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество ролей в порнофильмах (более двух тысяч роликов в качестве исполнителя ролей первого, второго плана и режиссёра).

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