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В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок

Ura.Ru
42 минуты назад

Девочка 2008 года рождения умерла в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург. Информацию подтвердили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[В поезде умерла] девочка 2008 года рождения. Признаков криминала нет», — сообщил URA.RU старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.

Он отметил, что сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку инцидента. В ближайшее время будут раскрыты детали инцидента, уточнили в пресс-службе.

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По предварительной информации, у девочки была тяжелая болезнь. Вместе с ней ехали родители.

Происшествия,Дмитрий Захаров,СКР,Анапа,Екатеринбург,
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