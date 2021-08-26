Покашлявшую на продукты американку приговорили к тюремному сроку

Жительница Пенсильвании признала вину в угрозе взрыва бомбы и приговорена к двум годам лишения свободы после того, как кашлянула на продукты в супермаркете, выкрикнув, что болеет коронавирусом. Об этом сообщает LADBible.

Фото: Hanover Township Police Department Hanover Township Police Department

По сообщению издания, 37-летняя Маргарет Энн Сирко в марте 2020 года зашла в супермаркет Gerrity's в Пенсильвании и выкрикнула там "Я болею коронавирусом, сейчас вы все заболеете!", после чего кашлянула на полку с фруктами.

Испуганным сотрудникам супермаркета пришлось выбросить еду на сумму $35 000.

После ареста она прошла тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Американка заявила, что сожалеет о содеянном, добавив, что была нетрезвой в момент инцидента.