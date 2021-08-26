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Блогеры распылили женщине в лицо перцовый баллончик. Видео

Александр Кузьмин
43 минуты назад

Прокуратуру города Москвы заинтересовало снятое российскими блогерами видео, на котором они распыляют в лицо женщине баллончик.

«Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести процессуальную проверку в связи с размещением в социальных сетях видеоролика, на котором неустановленные лица распылили содержимое перцового баллончика в лицо женщине», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

На появившихся ранее в Сети кадрах видно, как двое мужчин приближаются к прохожей в парке, и один из них брызгает ей в лицо из перцового баллончика.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Москва,
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