«Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести процессуальную проверку в связи с размещением в социальных сетях видеоролика, на котором неустановленные лица распылили содержимое перцового баллончика в лицо женщине», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

На появившихся ранее в Сети кадрах видно, как двое мужчин приближаются к прохожей в парке, и один из них брызгает ей в лицо из перцового баллончика.