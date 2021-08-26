Главу СК по Тюменской области проверят после убийства школьницы

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Виталий Бережной дал признательные показания. На допросе он рассказал, что был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил.