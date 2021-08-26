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Главу СК по Тюменской области проверят после убийства школьницы

Lenta.ru
24 минуты назад

В отношении Александра Кублякова, главы управления Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области, назначили служебную проверку. Об этом сообщается на сайте СКР.

Проверка назначена на фоне расследования дела об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. По данным ведомства, дело передали в главк из-за неэффективности работы Кублякова.

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в регион группу опытных следователей и криминалистов.

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени служил в ГРУ

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Виталий Бережной дал признательные показания. На допросе он рассказал, что был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.

Происшествия,Видео,Александр Кубляков,Александр Бастрыкин,ГРУ,СКР,Тюменская Область,
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