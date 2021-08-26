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СК показал на видео, как подозреваемый в убийстве девочки прятал тело

Александр Кузьмин
1 час назад

По делу об убийстве девочки в Тюмени проводятся следственные действия. СК России обнародовал соответствующие кадры. На них подозреваемый показывает, как прятал тело своей жертвы.

По версии следствия, 30 июня 2021 года Виталий Бережной, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заманил встреченную им на лестничной площадке 8-летнюю школьницу в свою квартиру, где изнасиловал, а затем убил. Тело убитой он хранил в холодильнике несколько дней, после чего спрятал его на берегу озера Оброчное.

Накануне стало известно, что Бережной дал признательные показания. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Известно, что в 2008-2011 годах мужчина проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции.

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