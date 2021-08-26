В России от коронавируса умерли 820 человек за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 820 против 809 днем ранее, до 179 243, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 819 смертей за день - был зарегистрирован 14 августа. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,63%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, 33 - в Свердловской области, по 28 - в Пермском крае и Нижегородской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 630, до 6 824 540. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

В частности, за сутки был выявлен 1 301 случай в Санкт-Петербурге, 531 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 475 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 552 479 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 661, до 6 092 818. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.