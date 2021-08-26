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Задержание участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

В Москве раскрыта преступная схема в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек, в том числе и сотрудники полиции. ФСБ России обнародовала кадры задержания подозреваемых. Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

По версии следствия сотрудники полиции передавали поступающую информацию о вызовах по факту смерти людей ритуальному агентству за вознаграждение. Эти сообщения фирма использовала для навязывания дорогостоящих услуг по захоронению. Организатор преступной схемы был задержан 20 августа при попытке пересечения границы с Украиной.

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