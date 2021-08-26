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Нападение хулигана на пассажира московского метро попало на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Хулиган напал на пассажира московского метро. Произошедший на станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Фрагмент записи публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Как позднее установили правоохранители, злоумышленник без причины атаковал мужчину в вестибюле станции и стал его избивать. От агрессора потерпевшего спасли полицейские, заметившие потасовку. Они задержали нападавшего, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

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