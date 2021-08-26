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Россиянка скончалась во время операции по пластике лица

Lenta.ruиещё 4
53 минуты назад

В Санкт-Петербурге 31-летняя женщина скончалась во время пластической операции на лице. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Петербурженка умерла во время операции по пластике лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что россиянка скончалась 25 августа. Операцию проводили в одной из клиник, которая расположена в Центральном районе города.

В СК выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгограде девушка скончалась во время пластической операции. По данным СК, во время вмешательства пациентке вводили различные лекарственные препараты, после одного из уколов у нее начались судороги. После этого состояние девушки стабилизировалось, однако приступ снова повторился. Бригаде скорой помощи не удалось спасти россиянку.

Происшествия,Санкт-Петербург,
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