Сотрудники МВД создали банду с московскими ритуальщиками

Силовики пресекли в Москве деятельность преступной группы в сфере ритуальных услуг, всего по делу задержали пять человек. Об этом ТАСС сегодня, 26 августа сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
В УФСБ рассказали, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово города Москвы долгий период времени регулярно получали деньги в крупном размере от сотрудников ритуального агентства за предоставление сведений служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.
"Эти данные бизнесмены использовали в целях незамедлительного установления телефонного контакта с представителями скончавшегося и прибытия в оперативные сроки в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании для навязывания дорогостоящих услуг по захоронению", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Также известно, что 20 августа в ходе попытки пересечь государственную границу России РФ был задержан организатор этой преступной схемы - он хотел скрыться от следствия на Украине. При обысках в офисе похоронного предприятия изъяты доказательства противоправных деяний. А в машине руководителя нашли поддельный пропуск с символами УФСБ России по городу Москве и Московской области.