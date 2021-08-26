Сотрудники МВД создали банду с московскими ритуальщиками

Силовики пресекли в Москве деятельность преступной группы в сфере ритуальных услуг, всего по делу задержали пять человек. Об этом ТАСС сегодня, 26 августа сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

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В УФСБ рассказали, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово города Москвы долгий период времени регулярно получали деньги в крупном размере от сотрудников ритуального агентства за предоставление сведений служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.

"Эти данные бизнесмены использовали в целях незамедлительного установления телефонного контакта с представителями скончавшегося и прибытия в оперативные сроки в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании для навязывания дорогостоящих услуг по захоронению", - уточнили в пресс-службе ведомства.