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Задержание курящей пассажирки самолета в США попало на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Пассажирку самолета в США сняли с рейса авиакомпании Spirit Airlines за курение. Об этом сообщает таблоид Daily Mail, опубликовавший видео ее задержания.

Женщина вызвала возмущение у попутчиков, выдыхая дым от сигареты им в лицо. Для задержания нарушительницы на борт воздушного судна пригласили полицейских. На снятой очевидцами записи видно, как стражи правопорядка заходят с салон и требуют от дамы покинуть лайнер. Уточняется, что она решила покурить из-за длительного руления самолета, после посадки пассажиры были вынуждены оставаться на своих местах около часа.

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