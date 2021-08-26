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Огонь вплотную подошел к КПП ядерного города в Поволжье. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Лесные пожары в Нижегородской области подобрались к черте города Саров. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда», в распоряжении которого оказалось видео с места тушения огня.

Ранее на заседании рабочей группы Правительственной комиссии в связи с природными пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. В тушении пожаров будет задействована спецтехника: вертолеты и самолет Бе-200ЧС МЧС России.

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