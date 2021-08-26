Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы 40-летний Виталий Бережной до переезда в Тюмень проживал в Нягани (ХМАО). Там он работал в качестве помощника участкового, а срочную службу проходил в спецназе ГРУ, сообщает URA.RU.

«В Нягани на должности помощника участкового он работал с 2009 по 2011 годы. Уволился по собственному желанию, как раз в период реформирования полиции. Далее он перебрался на постоянное место жительство в Тюмень и больше его профессиональная деятельность с правоохранительными органами никак не была связана», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным.

Другой собеседник издания отметил, что Бережной в период службы в полиции ничем особенным не отличился. Мало того, на должность помощника участкового он устроился в возрасте 28 лет, что уже достаточно поздно для начала успешной карьеры в органах МВД.

«Нет ничего странного в том, что его служба была недолгой. Хотя в армии он проходил службу в спецназе ГРУ в войсковой части в Асбесте», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что сознавшийся в убийстве 8-летней школьницы в Тюмени мужчина участвовал в ее поисках. Об этом рассказал один из волонтеров, который был задействован в поисках девочки.

«Он присутствовал на поисках. Стоял возле меня. В основном, был в штабе. Носил черные шорты, тапки и длинное, не по размеру, поло серого цвета», — уточнил собеседник изданию.