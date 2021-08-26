В Петербурге в горящей машине нашли спящего мужчину. Видео

Пожарные спасли из горящего автомобиля водителя, который во время пожара спал в багажнике. Инцидент произошёл на Торжковской улице Санкт-Петербурга . Видео опубликовано в telegram-канале «1703».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пожарные борются с огнём, который охватил припаркованный на обочине ВАЗ-2111. Внезапно багажник машины открывается и оттуда вылезает мужчина, одетый в чёрное. Сообщается, что у парня не было обуви. В течение 10 минут пожар локализовали. У Лады выгорел моторный отсек. По сообщениям «Фонтанки», мужчина из багажника утверждал, что владеет пострадавшей машиной, но документов у него не оказалось. Соня был передан правоохранителям для выяснения обстоятельств.