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Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании

Lenta.ru
1 час назад

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции и охранникам при здании посольства Франции в городе Дар-Эс-Салам в Танзании. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения, фрагмент записи публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании
Фото: ReutersReuters

На кадрах видно, как мужчина посреди улицы открывает огонь сначала в воздух, а затем стреляет в охранников при здании посольства. Прибывшие на место силовики ликвидировали злоумышленника.

В ходе нападения погибли трое полицейский и охранник посольства. Личность стрелявшего устанавливается, его мотивы пока неизвестны.

23 августа в Санкт-Петербурге вооруженного ножом россиянина задержали за попытку ограбления банка. По данным «Фонтанки», 64-летний подозреваемый пришел в расположенный в Калининском районе филиал банка и, размахивая ножом, приказал сотруднице финансового учреждения выдать ему деньги. Девушка нажала тревожную кнопку, и через пару минут на место прибыл наряд, который скрутил злоумышленника, грозившего расправой сотрудникам банка.

Происшествия,Танзания, Объединенная Республика,Франция,
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