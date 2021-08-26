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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в полиции

Газета.Ruиещё 1
27 минут назад

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной ранее работал в полиции помощником участкового. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бережной десять лет назад работал в органах, был помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Затем переехал в Тюмень, где работал в разных коммерческих структурах", — сказал он.

Ранее МВД опубликовало видео допроса Бережного. Мужчина был задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из управления МВД России по Тюменской области. На кадрах допроса подозреваемый подтверждает, что его задержали за убийство несовершеннолетней. Как сообщалось ранее, следователи задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени. Это 40-летний мужчина, который проживал в соседнем доме и мог быть знаком с семьей погибшей.

Происшествия,Убийство ,МВД,Ханты-Мансийский,Тюмень,
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