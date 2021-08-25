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Погоня полиции за пьяным водителем попала на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

В Ангарске Иркутской области пьяный водитель врезался в столб возле кладбища, когда пытался сбежать от преследующих его полицейских. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что россиянин следовал по дороге Ангарск — Савватеевка. Автомобиль, курсирующий по обочинам, заметили инспекторы ДПС. Тогда водитель устроил «гонки» с правоохранителями.

Возле кладбища россиянин врезался в столб. Когда полицейские его задержали, оказалось, что норма алкоголя у него превышена в семь раз.

Происшествия,Видео,ГИБДД,Иркутская Область,Ангарск,
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