Погоня полиции за пьяным водителем попала на видео

В Ангарске Иркутской области пьяный водитель врезался в столб возле кладбища, когда пытался сбежать от преследующих его полицейских. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что россиянин следовал по дороге Ангарск — Савватеевка. Автомобиль, курсирующий по обочинам, заметили инспекторы ДПС. Тогда водитель устроил «гонки» с правоохранителями.