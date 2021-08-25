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СМИ: СК завел дело о взятках биткоинами в МПГУ

Национальная Служба Новостейиещё 4
31 минуту назад

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении сотрудников Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

СК завёл дело о взятках биткоинами за диссертации в МПГУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседники агентства рассказали, что фигурантами дел получении и даче взяткок являются завкафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии МПГУ Елена Леванова, старший преподаватель Ксения Плешакова и учёный секретарь диссертационного совета МПГУ Владимир Плешаков.

Источник в СКР уточнил, что завкафедрой получила от соискателя кандидатской учёной степени 384 тысяч рублей за помощь в допуске к защите диссертации и последующем положительном решении совета по её защите. Посредниками выступали преподаватели.

По информации Telegram-канал Baza, взятки сотрудникам МПГУ передавались в биткоинах на анонимные кошельки, и во время обысков у Левановой обнаружили обналиченные денежные средства для других участников схемы.

Ранее преподавателю Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске предъявили обвинение во взяточничестве, сообщает Ura.ru. В региональном СКР рассказали, что в период 2013-2020 годов он получил от студентов более 1,7 миллиона рублей за сдачу экзаменов и зачётов без фактической проверки знаний.

Происшествия,Владимир Плешаков,СКР,РИА Ura.ru,РБК,
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