СК завёл дело о взятках биткоинами за диссертации в МПГУ

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении сотрудников Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Собеседники агентства рассказали, что фигурантами дел получении и даче взяткок являются завкафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии МПГУ Елена Леванова, старший преподаватель Ксения Плешакова и учёный секретарь диссертационного совета МПГУ Владимир Плешаков.

Источник в СКР уточнил, что завкафедрой получила от соискателя кандидатской учёной степени 384 тысяч рублей за помощь в допуске к защите диссертации и последующем положительном решении совета по её защите. Посредниками выступали преподаватели.

По информации Telegram-канал Baza, взятки сотрудникам МПГУ передавались в биткоинах на анонимные кошельки, и во время обысков у Левановой обнаружили обналиченные денежные средства для других участников схемы.