Суд вынес приговор участнице Pussy Riot

Моё дело — это не частный случай. Ну назначат мне сейчас это ограничение свободы — казалось бы, ничего страшного. Хотя этот приговор, естественно, будет несправедливым, но на фоне чудовищных сроков, которые людям дают вот так же ни за что, это уже воспринимается как цветочки. <...> Моё дело — это капля в море, но из таких вот капель и состоит уничтожение прав человека в России, — заявила сама Штейн на последнем слове, её слова приводит «Медуза» (издание признано российскими властями иноагентом).