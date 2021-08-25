В Сочи молодой человек разбил арендованный автомобиль Lamborghini, стоимость которого оценивается от 13 до 20 миллионов рублей. Видео с места аварии, произошедшей в минувший вторник в Имеретинской долине, появилось в Instagram-аккаунте Sochi_online_2.0.
Спорткар Lamborghini Huracan столкнулся с Hyundai в Сириусе, сообщает автор ролика. По предварительным данным, сидевший за рулем спортивной машины мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала управлявшая Hyundai женщина, она была госпитализирована.