В Сочи молодой человек разбил арендованный автомобиль Lamborghini, стоимость которого оценивается от 13 до 20 миллионов рублей. Видео с места аварии, произошедшей в минувший вторник в Имеретинской долине, появилось в Instagram-аккаунте Sochi_online_2.0.