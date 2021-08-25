В Башкирии тушившие пожары добровольцы заблудились в дыму. Записанное ими видео с просьбой о помощи появилось в чатах волонтеров.
На записи один из мужчин рассказывает о том, что у них заглох автомобиль, и они с напарником не знают, что теперь делать. При этом вокруг них находится густая пелена дыма. Доброволец просит помочь им выбраться горящей местности. Информации о том, спаслись ли люди, пока нет.
Ситуация в нескольких районах республики остается напряженной.
«Продолжают действовать 16 очагов природных пожаров на общей площади 1471 гектар, из них локализовано 9 очагов на площади 654 гектара, не локализованными остаются 7 очагов - на площади 816 гектар», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.