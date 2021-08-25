На записи один из мужчин рассказывает о том, что у них заглох автомобиль, и они с напарником не знают, что теперь делать. При этом вокруг них находится густая пелена дыма. Доброволец просит помочь им выбраться горящей местности. Информации о том, спаслись ли люди, пока нет.