В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Тушившие пожары добровольцы в Башкирии заблудились в дыму. Видео

Александр Кузьмин
43 минуты назад

В Башкирии тушившие пожары добровольцы заблудились в дыму. Записанное ими видео с просьбой о помощи появилось в чатах волонтеров.

На записи один из мужчин рассказывает о том, что у них заглох автомобиль, и они с напарником не знают, что теперь делать. При этом вокруг них находится густая пелена дыма. Доброволец просит помочь им выбраться горящей местности. Информации о том, спаслись ли люди, пока нет.

Ситуация в нескольких районах республики остается напряженной.

«Продолжают действовать 16 очагов природных пожаров на общей площади 1471 гектар, из них локализовано 9 очагов на площади 654 гектара, не локализованными остаются 7 очагов - на площади 816 гектар», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,Башкортостан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители