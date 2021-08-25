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Польские военные не пустили к беженцам депутата с лекарствами. Видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

Польский депутат Франтишек Стерчевски попытался прорваться к беженцам с мешком лекарств. Однако военнослужащие Польши не позволили это сделать народному избраннику. Произошедший у населенного пункта Уснаж-Гурный на границе Польши и Белоруссии инцидент был запечатлен на камеру, запись публикует Telegram-канал ONT NEWS.

На данный момент несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированными на польско-белорусской границе у села Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. При этом Варшава настаивает на том, что беженцы находятся не на нейтральной территории, а на территории Белоруссии, сообщает РИА Новости.

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