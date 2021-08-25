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Пассажиры в московском метро подрались из-за ребенка с аутизмом. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В вагоне московского метро произошла драка пассажиров с родителями мальчика расстройством аутического спектра (РАС). Об этом сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры.

Как отмечает канал, на станции «Румянцево» столичной подземки, садясь рядом с 12-летним ребенком, мужчина отпихнул его. Родители мальчика вступились за своего сына. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.

«Как утверждает отец мальчика, первым удар нанёс молодой человек, которому они сделали замечание, а на маму ребёнка напали две девушки, которые зашли вместе с нарушителем», – уточняет источник.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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