В вагоне московского метро произошла драка пассажиров с родителями мальчика расстройством аутического спектра (РАС). Об этом сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры.

Как отмечает канал, на станции «Румянцево» столичной подземки, садясь рядом с 12-летним ребенком, мужчина отпихнул его. Родители мальчика вступились за своего сына. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.