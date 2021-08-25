31 человек задержан в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае в ходе спецоперации ФСБ против террористических ячеек «Катиба Таухид Валь-Джихад»*. Обнародованное видео ведомства публикует Telegram-канал RT.
«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск, Якутск, Красноярск, Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников», – говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.