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ФСБ показала видео задержания десятков террористов в Москве и других городах

Александр Кузьмин
31 минуту назад

31 человек задержан в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае в ходе спецоперации ФСБ против террористических ячеек «Катиба Таухид Валь-Джихад»*. Обнародованное видео ведомства публикует Telegram-канал RT.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск, Якутск, Красноярск, Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников», – говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.

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