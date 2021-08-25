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Опубликовано видео потасовки в парламенте Армении

Александр Кузьмин
43 минуты назад

Потасовка депутатов произошла в парламенте Армении во время выступления премьер-министра страны Никола Пашиняна. Произошедший накануне инцидент попал на видео, запись появилась в Сети.

Как отмечает Радио Sputnik, депутат блока «Честь имею» Анна Мкртчян в своем обращении к Николу Пашиняну стала задавать ему вопросы и раскритиковала политика, в том числе и за то, что тот пришел на заседание с охраной. Спикер законодательного органа страны Ален Симонян выключил ее микрофон, а потом потребовал от депутата покинуть зал заседаний. После того как служба безопасности попыталась вывести Мкртчян, за нее вступились ее коллеги.

Происшествия,В мире,Политика,Видео,ИА Sputnik,Армения,
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