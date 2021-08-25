Опубликовано видео потасовки в парламенте Армении

Как отмечает Радио Sputnik, депутат блока «Честь имею» Анна Мкртчян в своем обращении к Николу Пашиняну стала задавать ему вопросы и раскритиковала политика, в том числе и за то, что тот пришел на заседание с охраной. Спикер законодательного органа страны Ален Симонян выключил ее микрофон, а потом потребовал от депутата покинуть зал заседаний. После того как служба безопасности попыталась вывести Мкртчян, за нее вступились ее коллеги.