Появилось видео извержения вулкана Эбеко на Курилах

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,7 километра над уровнем моря. Кадры извержения публикует Telegram-канал «360».
На сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщается, что продолжается умеренная эруптивная активность Эбеко.
«По визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, в результате взрыва пепел поднялся до 3,7 км н. э., облако пепла дрейфует к юго-востоку от вулкана», – отмечают ученые.