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Появилось видео извержения вулкана Эбеко на Курилах

Александр Кузьмин
1 час назад

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,7 километра над уровнем моря. Кадры извержения публикует Telegram-канал «360».

На сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщается, что продолжается умеренная эруптивная активность Эбеко.

«По визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, в результате взрыва пепел поднялся до 3,7 км н. э., облако пепла дрейфует к юго-востоку от вулкана», – отмечают ученые.

Происшествия,Видео,РАН,
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