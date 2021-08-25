Четыре туриста пропали в Хабаровском крае

— Вчера обратилась жительница Комсомольска-на-Амуре, сообщив о том, что еще 12 августа по реке Горин в 200 километрах от поселка Горный начали сплав на двух байдарках ее муж 1972 года рождения, ребенок 2009 года рождения, а также муж с женой 1946 и 1955 года рождения. Вчера они должны были выйти на связь, но не вышли. Поэтому заявительница обратилась в полицию, — рассказал представитель регионального УМВД РФ.