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Лежащего в реанимации россиянина обокрали

Lenta.ru
57 минут назад

Россиянина обокрали, пока он лежал в реанимации под Мурманском. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал его сын.

Лежащего в реанимации россиянина обокрали
Фото: ТАССТАСС

По словам Ивана Гордеева, его отец Александр 30 июня попал в коронавирусное отделение Мурманской областной клинической больницы. Позднее состояние мужчины ухудшилось, и его перевели в реанимацию. В эти же дни телефон пациента несколько раз включался.

10 августа мужчина умер, и когда семья решила снять деньги с его карты на похороны, на счету оказалось несколько рублей. Судя по выписке из банка, за день до смерти пациента кто-то перевел всю сумму на другие счета, а также пытался оформить кредит в несколько сотен тысяч рублей.

Также пропали все личные вещи мужчины. В больнице заявили, что дежурная медсестра допустила халатность, и все предметы, включая документы и портмоне, теперь неизвестно где находятся. Родственники обратились в полицию, под подозрением оказались сотрудники лечебного учреждения.

Происшествия,Мурманск,
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