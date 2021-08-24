Лежащего в реанимации россиянина обокрали

Россиянина обокрали, пока он лежал в реанимации под Мурманском. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал его сын.

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По словам Ивана Гордеева, его отец Александр 30 июня попал в коронавирусное отделение Мурманской областной клинической больницы. Позднее состояние мужчины ухудшилось, и его перевели в реанимацию. В эти же дни телефон пациента несколько раз включался.

10 августа мужчина умер, и когда семья решила снять деньги с его карты на похороны, на счету оказалось несколько рублей. Судя по выписке из банка, за день до смерти пациента кто-то перевел всю сумму на другие счета, а также пытался оформить кредит в несколько сотен тысяч рублей.