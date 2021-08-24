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Сбежавший из подмосковного ИВС заключенный был осужден за избиение конвойного

Мослента
2 часа назад

Истринский суд приговорил одного из участников побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Ивана Цуркану к восьми месяцам колонии-поселения. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Сбежавший из ИВС заключенный был осужден за избиение конвойного
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

По материалам издания, Цуркану помимо краж также обвинялся в применении насилия по отношению к конвойному. Адвокат мужчины подала апелляционную жалобу с просьбой изменить приговор, несмотря на то, что осужденный свою вину признал. Защитник, в свою очередь, настаивала на смягчении приговора, заявив о том, что Цуркану находился в стрессовом состоянии из-за смерти его тети.

Отмечается, что преступление мужчина совершил во время пребывания в изоляторе. Инцидент произошел в октябре 2020 года — тогда во время разъяснительной беседы Цуркану ударил кулаком сотрудника конвойной службы.

О поимке Цуркану стало известно ранее, 12 августа. Его задержали вместе с Денисом Грозаву в Подольске. Их доставили в полицию вместе с арендаторами квартиры, в которой обнаружили преступников. После этого также в Подмосковье правоохранители обнаружили Николая Тетерю.

Происшествия,Московский комсомолец,Истра,
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