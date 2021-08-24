Ранее в соцсети попало видео, на котором двое санитаров заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы усмирить женщину, один медик несколько раз сильно бьёт её в бок, потом второй санитар бьёт её по голове.