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В Ярославле уволили избивших пациентку психбольницы санитаров

Говорит Москва
52 минуты назад

В Ярославле уволили избивших пациентку психбольницы санитаров

«Причина — грубое нарушение служебных обязанностей», — говорится в сообщении областного правительства.

Ранее в соцсети попало видео, на котором двое санитаров заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы усмирить женщину, один медик несколько раз сильно бьёт её в бок, потом второй санитар бьёт её по голове.

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Областной депздрав сообщил, что проводит служебную проверку в связи с произошедшим. О расследовании также заявили региональные прокуратура и СК.

Происшествия,Видео,Ярославль,
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