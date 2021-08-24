Избивших женщину в лифте санитаров уволили

"Работа очень непростая, но это не подразумевает не то что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны, даже при применении физических мер. < > И в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины быть не может. Пациенты не наказываются, они у нас лечатся", – заявил Петров.