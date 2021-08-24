В метро Москвы напали на семью мальчика с аутизмом

Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: «Раз эти будут, то и мы тоже». Потом парень попытался моему мужу «тыкнуть» и сказал: «Слышь, ты, может, замнём?» Муж ответил: «Не замнём», — сообщила Анна.